Son dönemde iş için sık sık yurt dışına giden Burcu Esmersoy, "Yorucu ama keyifli bir dönem" dedi. Eşi Berk Suyabatmaz'la her şeyin yolunda gittiğini söyleyen 42 yaşındaki sunucu, çocuk planı olup olmadığıyla ilgili sorulara ise "İnşallah çocuk istiyoruz ama siz sormayın çünkü akışına bırakıyoruz" yanıtı verdi.



Doğan SAVAŞ