Bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa yasta... 40 yaşındaki Sırp şarkıcı geçtiğimiz günlerde annesi Divna'yı kaybetti. Acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi. Futbol hayatına Çin'de devam eden Tosic de kayınvalidesinin ölümünü duyunca uçağa binip, Sırbistan'a gitti. Tüm konserlerini iptal eden Jelena ise cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Geçtiğimiz aylarda eşini genç bir futbolcuyla aldattığı iddia edilen seksi şarkıcının, önümüzdeki günlerde kliniğe yatıp psikolojik destek alacağı öğrenildi. Bu zorlu süreçte eşini yalnız bırakmak istemeyen Tosic'in de takımından izin alıp, Sırbistan'da kalacağı belirtildi.

Jelena Karleusa ve annesi Divna, geçen yaz birlikte tatil yapmıştı.