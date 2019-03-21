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  • 21.03.2019
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’ın eski yıldızı ’in eşi , annesini kaybetti

’ın eski yıldızı ’in eşi , annesini kaybetti... Kocasıyla sıkıntılar da yaşayan şarkıcının, bu acı haberin ardından klinikte tedavi göreceği öğrenildi...

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Bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa yasta... 40 yaşındaki Sırp şarkıcı geçtiğimiz günlerde annesi Divna'yı kaybetti. Acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi. hayatına Çin'de devam eden Tosic de kayınvalidesinin ölümünü duyunca uçağa binip, 'a gitti. Tüm konserlerini iptal eden Jelena ise cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Geçtiğimiz aylarda eşini genç bir futbolcuyla aldattığı iddia edilen seksi şarkıcının, önümüzdeki günlerde kliniğe yatıp psikolojik destek alacağı öğrenildi. Bu zorlu süreçte eşini yalnız bırakmak istemeyen Tosic'in de takımından izin alıp, Sırbistan'da kalacağı belirtildi.
ve annesi Divna, geçen yaz birlikte tatil yapmıştı.

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