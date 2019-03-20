Galatasaray'ın eski Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabau, bu ay başında dokuz yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Ünlü futbolcu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda; çok fazla hata yaptığını vurguladı. Hollanda basını da ayrılığın ihanet, şiddet ve baskı gibi birçok nedenden dolayı bittiğini yazdı...

Hollanda basını şimdi de ikilinin boşanmayacaklarını açıkladı. Evliliğini kurtarmak ve kendisini affettirmek için harekete geçen Wesley Sneijder'in öfke kontrolü için kliniğe yatıp tedavi olacağı iddiası ortaya atıldı. Yolanthe Cabau'nun da tedaviden sonra eşiyle kaldıkları yerden yoluna devam edeceği yazıldı.



Yolanthe Cabau, ayrılık haberlerinin çıktığı günlerde eşinin soyadını sosyal medya hesaplarından çıkartmıştı.

34 yaşındaki oyuncu, şu sıralar vaktinin çoğunu yardıma muhtaç çocuklara ayırıyor.