Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'den haklı isyan… Ünlü oyuncu, önceki gün takipçilerini sosyal medyada şu sözlerle uyarıp sahte psikologlara savaş açtı: "İki hafta eğitim alan sözde psikolog oluyor. Aman diyeyim; dikkat. Kendini kime emanet ettiğin çok önemli!"
Düvenci, geçen yıl psikoloji okuyacağını açıklamıştı.
Düvenci, geçen yıl psikoloji okuyacağını açıklamıştı.
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