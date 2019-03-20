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  • 20.03.2019
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Ünlü oyuncu 'den haklı isyan! Sahte psikologlara savaş açtı

Psikolojik
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'den haklı isyan… Ünlü oyuncu, önceki gün takipçilerini sosyal medyada şu sözlerle uyarıp sahte psikologlara savaş açtı: "İki hafta eğitim alan sözde psikolog oluyor. Aman diyeyim; dikkat. Kendini kime emanet ettiğin çok önemli!"
Düvenci, geçen yıl psikoloji okuyacağını açıklamıştı.

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