Ünlü markanın özel koleksiyon tanıtımına ünlüler akın etti

Ünlü marka H&M özel koleksiyonunun tanıtımını önceki akşam Rachel Araz Kiresepi ev sahipliğinde Zorlu Center'daki mağazasında yaptı.
Davete Ceylan Çapa, Tanem Sivar, Pınar Hotiç ve Pınar Tezcan gibi birçok ünlü isim katıldı.
Ünlü marka H&M özel koleksiyonunun tanıtımını önceki akşam Rachel Araz Kiresepi ev sahipliğinde Zorlu Center'daki mağazasında yaptı.
Davete Ceylan Çapa, Tanem Sivar, Pınar Hotiç ve Pınar Tezcan gibi birçok ünlü isim katıldı.
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