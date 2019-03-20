Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 20.03.2019
  • Gazete

Ünlü markanın özel koleksiyon tanıtımına ünlüler akın etti

Sosyetik tanıtım

Ünlü marka H&M özel koleksiyonunun tanıtımını önceki akşam Rachel Araz Kiresepi ev sahipliğinde 'daki mağazasında yaptı.

Davete Ceylan Çapa, Tanem Sivar, Pınar Hotiç ve Pınar Tezcan gibi birçok ünlü isim katıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriÜnlü markanın özel koleksiyon tanıtımına ünlüler akın etti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri