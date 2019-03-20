Ünlü markanın özel koleksiyon tanıtımına ünlüler akın etti

Ünlü marka H&M özel koleksiyonunun tanıtımını önceki akşam Rachel Araz Kiresepi ev sahipliğinde Zorlu Center'daki mağazasında yaptı.

Davete Ceylan Çapa, Tanem Sivar, Pınar Hotiç ve Pınar Tezcan gibi birçok ünlü isim katıldı.