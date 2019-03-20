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  • 20.03.2019
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'un stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ şıklığıyla büyüledi

Başak tarzı şıklık

Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki akşam bir davetteydi. Katıldığı her davette tarzıyla ilgi odağı olan Dizer, yine farkını konuşturdu. Başak Dizer Tatlıtuğ'un spor şıklığı, herkesten tam not aldı.

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