Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki akşam bir davetteydi. Katıldığı her davette tarzıyla ilgi odağı olan Dizer, yine farkını konuşturdu. Başak Dizer Tatlıtuğ'un spor şıklığı, herkesten tam not aldı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki akşam bir davetteydi. Katıldığı her davette tarzıyla ilgi odağı olan Dizer, yine farkını konuşturdu. Başak Dizer Tatlıtuğ'un spor şıklığı, herkesten tam not aldı.
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