Dün start alan İstanbul Moda Haftası'nda Deniz Berdan rüzgarı esti. Defileyi izleyenler arasında yeni doğum yapan Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural da vardı. Doğum kilolarını verdiği gözlenen güzel şarkıcı, "Annelik güzel gidiyor, her şey yolunda. Ufaklık çok iyi, çok tatlı ve hepimiz ona aşık olduk" dedi.
Aydın HAMZA
Aydın HAMZA
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