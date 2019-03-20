Aylin Erçel'in vefatıyla yıkılan Hande Erçel, moral tatiline çıktı

Ocak ayında annesi Aylin Erçel'in vefatıyla yıkılan Hande Erçel, önceki gün moral tatiline çıktı. Erçel, ablası Gamze Erçel ve kendisi gibi oyuncu olan yakın dostu Burcu Özberk'le Maldivler'e gitti.

Annesinin vefatının ardından sosyal medyadaki paylaşımlarını azaltan güzel oyuncu, egzotik adadan gülerken yayınladığı fotoğraflarla hayranlarını sevindirdi. Hande Erçel'e takipçilerinden "Seni hep böyle gülerken görmek istiyoruz" mesajları yağdı. Bu arada geceliği ortalama 3 bin liralık Ayada Otel'de kalan üçlü, sosyal medyadaki paylaşımlarına da oteli etiketleyerek indirim kapmayı başardı.





Abla Gamze Erçel de kardeşiyle çıktığı tatilde huzurlu anlarını sosyal medyada paylaştı.

Genç yaşta anne acısı yaşayan güzel oyuncu, Maldivler'de moral topluyor.