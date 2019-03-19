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  • 19.03.2019
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, özel hayatında rotasını çevirdi! "Serenay'ın aşk listesi, gibi" esprisi yaptırdı

Güzel oyuncu, son dönemde aşk hayatına ‘Yabancı sevgili’ kriteri ekledi. Aktaş, 2018'in başında Alman model ile birlikte olup böyle aşk paylaşımları yapmıştı. Güzel oyuncu, Eylül 2018'de de Fransız model Poirier'e gönlünü kaptırmıştı. Aktaş, önceki gün de İspanyol sevgilisiyle objektife böyle yakalandı.

Güzel oyuncu Serenay Aktaş, özel hayatında rotasını yurt dışına çevirdi. Geçtiğimiz yıl Alman model Rob Mark ve Fransız manken Charly Poirier ile aşk yaşayan Aktaş, önceki gün ise İspanyol sevgilisiyle ilk kez Vadistanbul'da objektiflere yakalandı.

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