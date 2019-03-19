Güzel oyuncu Serenay Aktaş, özel hayatında rotasını yurt dışına çevirdi. Geçtiğimiz yıl Alman model Rob Mark ve Fransız manken Charly Poirier ile aşk yaşayan Aktaş, önceki gün ise İspanyol sevgilisiyle ilk kez Vadistanbul'da objektiflere yakalandı.
Güzel oyuncu Serenay Aktaş, özel hayatında rotasını yurt dışına çevirdi. Geçtiğimiz yıl Alman model Rob Mark ve Fransız manken Charly Poirier ile aşk yaşayan Aktaş, önceki gün ise İspanyol sevgilisiyle ilk kez Vadistanbul'da objektiflere yakalandı.
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