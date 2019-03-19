Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Adriano Correia ve eşi Manuelli Mendes, Pazar günü Trump Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. AVM'de uzun süre mağazaları dolaşan Adriano ve ailesi, alışveriş turunun ardından baş başa güzel bir akşam yemeği yedi...
Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Adriano Correia ve eşi Manuelli Mendes, Pazar günü Trump Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. AVM'de uzun süre mağazaları dolaşan Adriano ve ailesi, alışveriş turunun ardından baş başa güzel bir akşam yemeği yedi...
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