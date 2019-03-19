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  • 19.03.2019
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'ın başarılı futbolcusu ve eşi objektiflere takıldı

Aile yemeği

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Adriano Correia ve eşi Manuelli Mendes, Pazar günü 'nde görüntülendi. 'de uzun süre mağazaları dolaşan Adriano ve ailesi, alışveriş turunun ardından baş başa güzel bir akşam yemeği yedi...

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