Oyuncu Gökçe Bahadır, sahnelere transfer oldu... Ünlü müzik adamı Aykut Gürel ve ekibiyle birlikte önceki akşam Ataşehir DasDas'ta sahne alan Bahadır, sahne performansıyla tam not aldı. Ünlü oyuncu, gecede giydiği birbirinden dikkat çekici elbisesiyle göz doldururken, yakın dostları Cansu Tosun, İdil Fırat ve eşi Mert Fırat onu yalnız bırakmadı. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gökçe Bahadır, "Hiçbir şekilde oyunculuğu bırakmak gibi bir niyetim yok" dedi.



