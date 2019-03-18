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  • 18.03.2019
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ile ayrıldıktan sonra depresyona girdiği konuşulan , Mevlana’nın sözlerini paylaştı

ile ayrıldıktan sonra depresyona girdiği konuşulan , Mevlana’nın sözlerini paylaştı: “Hakk’ın karşına çıkardığı değişimlere teslim ol. Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme.

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, son 2.5 yıldır Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı ilişki nedeniyle gündemden düşmedi... Geçtiğimiz aylarda boynundaki Arapça yazılı kolyeyle dikkatleri üzerine çeken seksi yıldız, şimdi de Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözüyle mesaj verdi. Metin Hara ile ayrıldıktan sonra podyumlara veda eden Lima, önceki gün Instagram hesabının hikaye kısmında Mevlana'nın şu sözünü paylaştı:

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