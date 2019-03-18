Demet Şener'le 14 yıllık evliliği iki hafta önce biten İbrahim Kutluay, rahat nefes aldı. İki çocuğunun annesi tarafından Edwina Sponza'yla yasak aşk yaşamakla suçlanan Kutluay, boşanır boşanmaz harekete geçti.

Eski basketbolcu, Mayıs'ta Roma'da evleneceği söylenen sosyetik yogacıyı önceki gün Instagram'da takibe aldı. Sponza'yla görüntülenmemek için akla karayı seçen Kutluay, bu hamlesiyle "Artık özgürüm" mesajı verdi. Temkinli davranan Sponza ise şimdilik Kutluay'ı takip etmiyor…

Şener'in anlaşmalı boşandığı Kutluay'ın Sponza'yla Mayıs'ta İtalya'da evleneceği konuşuluyor.