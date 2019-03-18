Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Aslışah Alkoçlar, kısa sürede çok yol kat etti! İdil Yazar'ın youtube kanalına 1 yıl önce konuk olan Alkoçlar, "Yemek yapmayı bilmiyorum, mutfağa hiç girmiyorum" demişti. Hatta Alkoçlar, tatlının içerisine koyduğu fındığa 'ceviz' diyerek de güldürmüştü. Birkaç ay önce profeyonel aşçılık eğitimine başlayan Aslışah Alkoçlar, artık ailesinin şefi olup çıktı. Sosyetik güzel, önceki akşam "Eskiden yumurta kıramazdım. Şimdi çok güzel yemekler yapıyorum. Anneannem ve annem yemeklerime bayılıyorlar" dedi.
Eskiden yumurta bile kıramayan Alkoçlar, artık profesyonel bir aşçı olma yolunda ilerliyor.
Eskiden yumurta bile kıramayan Alkoçlar, artık profesyonel bir aşçı olma yolunda ilerliyor.
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