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  • 17.03.2019
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Yıldırım çarpıldı!

Yıldırım çarpıldı!
Bursaspor'un eski yıldızı Sercan Yıldırım, önceki gün sevgilisiyle Nişantaşı'ndaki City's'de alışverişe çıktı. Alışveriş merkezinden aşkıyla çıkan futbolcu, aracını beklerken de esmer güzele sarılıp romantikliğini konuşturdu.



Sevgilisiyle sarmaş dolaş objektife yakalanan Yıldırım, muhabirleri fark edince panikledi. Keyfi kaçan ünlü futbolcu, ismini sakladığı gizemli sevgilisiyle lüks aracına atlayıp gaza bastı.


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