Tarihi proje

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin oyuncu eşi Esra Bilgiç, yeni bir sinema filmiyle hayranlarının karşısına çıkacak. Bilgiç, çekimlerine Haziran'da başlanacak 'Cehennem Adası Nargin' filminin kadrosuna katıldı.
Yapımcılığını Medya Küp'ün üstlendiği filmde I. Dünya Savaşı'nda binlerce Türk'ün esir tutulduğu Bakü'deki Nargin Adası'nda yaşananlar anlatılacak.
Tarihe ışık tutacak olan filmin kostümleri ise dünyaca ünlü Türk modacı Zeynep Kartal'a emanet.
Yapımcılığını Medya Küp'ün üstlendiği filmde I. Dünya Savaşı'nda binlerce Türk'ün esir tutulduğu Bakü'deki Nargin Adası'nda yaşananlar anlatılacak.
Tarihe ışık tutacak olan filmin kostümleri ise dünyaca ünlü Türk modacı Zeynep Kartal'a emanet.
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