Nefis tatil

Güzel sunucu Nefise Karatay'ın keyfine diyecek yok... Geçtiğimiz gün eşi Yusuf Day ve minik kızı Maya ile Maldivler'e giden Karatay, önceki gün de ailesiyle cennet gibi okyanus manzarasında verdiği pozu paylaşıp herkesi kıskandırdı. Sunucunun bu karesi "Nefis tatil" dedirtti.