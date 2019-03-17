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  • 17.03.2019
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Alex morardı! Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez somurtkan halleriyle dikkat çekti

Evlilik için ilk adımı atan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez tatil dönüşünde somurtkan halleriyle dikkat çekti. Seksi yıldızın aldatma haberlerinden sonra sevgilisini yumruklayıp, gözünü morarttığı iddia edildi!

Alex morardı!
Geçtiğimiz hafta nişanlanan ve Bahama'da tatil yapan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, önceki gün Florida Havaalanı'nda görüntülendi. Suratları bir hayli asık görünen çiftten 43 yaşındaki Rodriguez'in sol gözünün hemen altındaki şişlik ve morluk dikkat çekti. Gözaltındaki bu morluk için 49 yaşındaki Lopez, hedef gösterildi. Aldatma haberlerinden sonra Lopez'in öfke nöbeti geçirerek, eski beyzbolcuya saldırdığı iddia edildi. Çok ciddi bir tartışma sonrası Alex'in yüzünün bu hale geldiği söylendi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Eğer öyle bir şey yaşanmış olsaydı, Rodriguez bu bereleri güneş gözlüğü takarak kapatmayı tercih ederdi. Büyük olasılıkla bir kaza geçirdi" dedi.

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