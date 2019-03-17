Alex morardı! Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez somurtkan halleriyle dikkat çekti

hafta nişanlanan ve Bahama'da tatil yapan ünlü şarkıcıve, önceki günHavaalanı'nda görüntülendi. Suratları bir hayli asık görünen çiftten 43 yaşındaki Rodriguez'in sol gözünün hemen altındaki şişlik ve morluk dikkat çekti. Gözaltındaki bu morluk için 49 yaşındaki Lopez, hedef gösterildi. Aldatma haberlerinden sonra Lopez'in öfke nöbeti geçirerek, eski beyzbolcuya saldırdığı iddia edildi. Çok ciddi bir tartışma sonrası Alex'in yüzünün bu hale geldiği söylendi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Eğer öyle bir şey yaşanmış olsaydı, Rodriguez bu bereleri güneş gözlüğü takarak kapatmayı tercih ederdi. Büyük olasılıkla bir kaza geçirdi" dedi.