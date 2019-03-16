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  • 16.03.2019
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Roma'ya gitti, 'yu hasret sardı

Özlemi kabardı
Kadir Doğulu'yu hasret sardı... Eşi Neslihan Atagül'ün Roma'ya gitmesiyle 'da tek başına kalan oyuncu, dün eşiyle bu karesini paylaştı.
Neslihan Atagül'e sosyal medyadan "Dön artık" diye seslenen Kadir Doğulu, böylece bir kez daha romantik yanını gözler önüne sermiş oldu.

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