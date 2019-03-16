Kadir Doğulu'yu hasret sardı... Eşi Neslihan Atagül'ün Roma'ya gitmesiyle İstanbul'da tek başına kalan oyuncu, dün eşiyle bu karesini paylaştı.
Neslihan Atagül'e sosyal medyadan "Dön artık" diye seslenen Kadir Doğulu, böylece bir kez daha romantik yanını gözler önüne sermiş oldu.
Neslihan Atagül'e sosyal medyadan "Dön artık" diye seslenen Kadir Doğulu, böylece bir kez daha romantik yanını gözler önüne sermiş oldu.
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