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  • 16.03.2019
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da moda konusunda tercihini Türk markasından yana kullandı

Katie Holmes 'Zeynep' dedi

Dünyaca ünlü yıldız Katie Holmes da moda konusunda tercihini Türk markasından yana kullandı. Holmes, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta Zeynep Arçay imzalı deri eteğiyle görüntülendi.

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