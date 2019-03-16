Dünyaca ünlü yıldız Katie Holmes da moda konusunda tercihini Türk markasından yana kullandı. Holmes, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta Zeynep Arçay imzalı deri eteğiyle görüntülendi.
Dünyaca ünlü yıldız Katie Holmes da moda konusunda tercihini Türk markasından yana kullandı. Holmes, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta Zeynep Arçay imzalı deri eteğiyle görüntülendi.
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