Eski eşi Acun Ilıcalı'dan boşanırken aldığı aylık 125 bin liralık nafakayla gündem olan Şeyma Subaşı, pizzalı felsefe yaptı! Şimdilerde Maldivler'de tatilde olan Subaşı, İngilizce olarak şu paylaşımı yaptı:



"Erkeğe değil, pizzaya ihtiyacım var." Ilıcalı'dan boşanır boşanmaz İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Subaşı'nın bu paylaşımı, alay konusu oldu.

Boşanır boşanmaz hiç vakit kaybetmeden yeni bir aşka yelken açan Subaşı'nın pizzalı paylaşımı, "Bu dediğine kim inanır!" yorumları yaptırdı!