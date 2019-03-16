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  • 16.03.2019
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Eski manken , kıskandırdı

Kış vakti yaz keyfi
Eski manken , kıskandırdı. Geçtiğimiz gün 'da "Soğuklar yeniden geldiyse biz de sıcak yerlere gideriz" diyen Karatay, soluğu Maldivler'de aldı. Nefise Karatay, eşi ve kızı Maya ile deniz ve güneşin tadını çıkararak da bahar gelmeden yazı yaşıyor...
Karatay, minik kızı Maya ile eşine poz verdi.

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