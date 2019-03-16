Eski manken Nefise Karatay, kıskandırdı. Geçtiğimiz gün Instagram'da "Soğuklar yeniden geldiyse biz de sıcak yerlere gideriz" diyen Karatay, soluğu Maldivler'de aldı. Nefise Karatay, eşi Yusuf Day ve kızı Maya ile deniz ve güneşin tadını çıkararak da bahar gelmeden yazı yaşıyor...
Karatay, minik kızı Maya ile eşine poz verdi.
Karatay, minik kızı Maya ile eşine poz verdi.
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