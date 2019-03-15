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  • 15.03.2019
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'la sekiz aylık hamile eşi : Bebek doğmadan parti yapmak gereksiz

Efehan'a parti yok
Tolgahan Sayışman'la sekiz aylık hamile eşi Almeda Abazi, önceki gün Akmerkez'deydi. Oğulları Efehan için hazırlıkları sürdüren ikili, 'Baby shower' partisi yapıp yapmayacağı sorulunca şu yanıtı verdi: "Bebek doğmadan parti yapmak gereksiz. Oğlumuza sosyal medya hesabı da açmayacağız."

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