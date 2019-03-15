Tolgahan Sayışman'la sekiz aylık hamile eşi Almeda Abazi, önceki gün Akmerkez'deydi. Oğulları Efehan için hazırlıkları sürdüren ikili, 'Baby shower' partisi yapıp yapmayacağı sorulunca şu yanıtı verdi: "Bebek doğmadan parti yapmak gereksiz. Oğlumuza sosyal medya hesabı da açmayacağız."
- Saklambaç
- 15.03.2019
- Gazete
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