Geçtiğimiz günlerde eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na "Kaya ile yeniden evlenmem bir tektaşa bakar" diye takılan Hülya Avşar, kendi kendini ödüllendirdi. Çilingiroğlu'nun "Hülya ile yeniden evlenmem imkansız" demesi üzerine Avşar Kızı, tektaşını kendi aldı. Önceki akşam Yeniköy Balıkçısı'nda dostlarıyla buluşan ünlü sanatçı, çıkışta da dev tektaş yüzüğüyle havasını attı. Avşar Kızı, eski eşinin açıklaması hatırlatılınca ise şöyle konuştu:





MUTLU OL YETER…

"Kaya, bir alem vallahi… Gerçekten doğru söylemiş. Biz çok iyi arkadaşız. Kaya ile evliyken bu kadar görüşmüyorduk. Fakat şimdi onun çok cici bir sevgilisi var. Onu ailecek seviyoruz. Burada önemli olan Kaya'nın mutluluğu." Ünlü sanatçı, son dönemde verdiği cesur pozlar için de "Dekolte bir kadına yakışıyorsa bunda sorun yok" diye konuştu.



55 yaşındaki spor yorumcusunun kendisinden 17 yaş küçük aşkı Seda Sevin ile kızı Zehra iyi anlaşıyor.

Bir yatak markasının yüzü olan Avşar Kızı, reklam ücretini bu devasa tektaşa yatırdı.

Avşar, yeni aldığı yüzüğüyle de Sibel Can'ın 200 bin dolarlık (yaklaşık 1 milyon 100 bin lira) tektaşını solladı.