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  • 15.03.2019
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'den bir dizi daha geliyor: ...

Canevim geliyor
Yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'den bir dizi daha geliyor: Canevim... Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler'in üstlendiği dizinin başrol kadın oyuncusu ise Biran Damla Yılmaz. Güzel yıldız, 'de Ceylan karakterini canlandıracak. Canevim, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosuyla oldukça iddialı.

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