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  • 14.03.2019
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Usta sanatçı ’in hayattayken çektiği fotoğrafları özel bir kitapta buluştu! Kitaba gibi pek çok ünlü isim talip

Usta sanatçı ’in hayattayken çektiği fotoğrafları özel bir kitapta buluştu. ’ta açık artırmaya sunulacak olan ve sadece bir adet üretilen kitaba gibi pek çok ünlü isim talip…

Ekim 2018'de vefat eden fotoğraf sanatının efsane ismi Ara Güler'in binlerce kare içerisinden seçtiği 55 adet İstanbul fotoğrafı, kitap haline getirildi. 65 kilogram olan ve sadece bir adet üretilen bu özel eser, 17 Mart'ta Antik A.Ş.'deki müzayedede sahibini bulacak. Geliri genç fotoğrafçılara kullanılacak esere sahip olmak için koleksiyonerler yarışa girdi.

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