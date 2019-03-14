Ekim 2018'de vefat eden fotoğraf sanatının efsane ismi Ara Güler'in binlerce kare içerisinden seçtiği 55 adet İstanbul fotoğrafı, kitap haline getirildi. 65 kilogram olan ve sadece bir adet üretilen bu özel eser, 17 Mart'ta Antik A.Ş.'deki müzayedede sahibini bulacak. Geliri genç fotoğrafçılara kullanılacak esere sahip olmak için koleksiyonerler yarışa girdi.