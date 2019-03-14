Demet Şener'le üç yıldır süren boşanma davası on gün önce sona eren İbrahim Kutluay cephesinde flaş gelişme! Şener'in, Kutluay'ın kendisini sosyetik yogacı Edwina Sponza ile aldattığı iddiası geçtiğimiz yıllara damga vurmuştu. Ünlü sunucuyla çekişmeli boşanma davası yıllarca süren Kutluay, Şener'in anlaşmalı boşanmaya yanaşmasıyla rahat nefes aldı.