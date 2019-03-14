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  • 14.03.2019
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’den boşanan 'ın ile Roma’da nikah masasına oturacağı iddia edildi

Yıllardır ’le süren boşanma davası on gün önce biten , rahat nefes aldı. Kutluay’ın; Şener’in evliliklerinin bitmesine neden olarak gösterdiği n asıllı ile Mayıs’ta Roma’da nikah masasına oturacağı iddia ediliyor.

Demet Şener'le üç yıldır süren boşanma davası on gün önce sona eren İbrahim Kutluay cephesinde flaş gelişme! Şener'in, Kutluay'ın kendisini sosyetik yogacı Edwina Sponza ile aldattığı iddiası geçtiğimiz yıllara damga vurmuştu. Ünlü sunucuyla çekişmeli boşanma davası yıllarca süren Kutluay, Şener'in anlaşmalı boşanmaya yanaşmasıyla rahat nefes aldı.

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