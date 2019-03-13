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  • 13.03.2019
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ve ayrılık kararı aldı! Ünlü futbolcunun şiddet uyguladığı iddia edildi

ve ayrılık kararı aldı. basını ihanet iddialarından sonra ünlü futbolcunun şiddet uyguladığını yazdı.

Kırmızı kart

Galatasaray'ın eski lı yıldızı Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabua, geçtiğimiz günlerde dokuz yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Ünlü futbolcunun menajeri de çiftin ayrılacağını doğruladı. Boşanmanın nedeninin ihanet olduğunu yazan Hollanda basını, şimdi de ayrılığın beş nedenini sıraladı. İddialara göre ayrılığın temel sebeplerinin başında şiddet vardı. Sneijder'in ihaneti ise bir kez daha vurgulandı.



KAVGALARI BİTMİYOR
Bunların dışında ikilinin çocuk büyütme konusunda da sıkıntılar yaşadığı yazıldı. Sneijder'in oğlu Xess Xava'yı sürekli futbol topuyla yetiştirdiği, Yolanthe'nin ise çocuğunu daha 'el bebek gül bebek' büyütmek istediği vurgulandı. Ayrıca çiftin sürekli gündemde oldukları için yıprandıkları ve Sneijder'in transferleri yüzünden sürekli ülke değiştirip yeni düzen kurmalarının da ayrılığı tetiklediği yazıldı. Hatta Yolanthe Cabau'nun Katar'ın iklimini beğenmediği aktarıldı.

Katar ekibi Al-Gharafa SC'de forma giyen yıldız futbolcunun, Yolanthe Cabau'ya boşanırken 19 milyon euro yani yaklaşık 116 milyon lira ödeyeceği söyleniyor.

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