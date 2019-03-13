Lüks tutkunu Şeyma Subaşı, ünlü markalardan aldığı kıyafetleri elden çıkarıyor. Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın aldığı Kuruçeşme'deki villayı satması üzerine taşınmak için düğmeye bastı.



Subaşı, yeni evine sığamayacağı için servet değerindeki gardırobunu sosyal medyada satışa çıkardı. Subaşı'nın bu hamlesi "Batan geminin malları bunlar" esprisi yaptırdı.





BEDAVA TATİL

Ilıcalı ile boşandıktan sonra sosyal medyada reklam paylaşımları yapmaya başlayan Subaşı, Maldivler'deki otelin de reklamını yapıp tatili bedavaya getirdi.



5 yaşındaki kızı Melisa'yı İstanbul'da bırakıp yurt dışına gittiği için eleştirilen Subaşı, dün de Maldivler'e gitti.