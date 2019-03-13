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  • 13.03.2019
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'ın İrlandalı model eşi , aşığı çıktı

İstanbul sevdası kabardı

Popçu Serdar Ortaç'ın İrlandalı model eşi Chloe Loughnan, İstanbul aşığı olup çıktı. Her fırsatta ülkemize övgüler yağdıran güzel yenge, önceki gün de Boğaz'da İstanbul'u seyre daldı.

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