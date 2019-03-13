Popçu Serdar Ortaç'ın İrlandalı model eşi Chloe Loughnan, İstanbul aşığı olup çıktı. Her fırsatta ülkemize övgüler yağdıran güzel yenge, önceki gün de Boğaz'da İstanbul'u seyre daldı.
Popçu Serdar Ortaç'ın İrlandalı model eşi Chloe Loughnan, İstanbul aşığı olup çıktı. Her fırsatta ülkemize övgüler yağdıran güzel yenge, önceki gün de Boğaz'da İstanbul'u seyre daldı.
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