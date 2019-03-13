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  • 13.03.2019
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'nin Miami’de aldığı otelin açılış partisine ve Victoria’s Secret meleği katılacak

, 103 milyon dolara Miami’de aldığı ’de açılış partisi verecek. Davete Yunan şarkıcı ve Victoria’s Secret meleği gibi yıldızlar katılacak.

ABD'deki yatırımlarına hız veren Serdar Bilgili, geçen ay ortağı Michael Shvo ile 103 milyon dolara (yaklaşık 561 milyon lira) satın aldığı The Raleigh Hotel'in açılışı için kolları sıvadı. Bilgili ile Shvo, ünlü modacı Tommy Hilfiger ve ortağı Ferit Şahenk'ten satın aldıkları Miami'deki otelin kapılarını önümüzdeki ay açmaya hazırlanıyor.

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