Şarkıcı Emel Müftüoğlu, ekmeğini tavladan çıkarıyor. Tavlada usta olan popçu, şu espriyi yaptı: "Ayakkabı ve çantasına tavla oynadığım için yıllardır alışverişe para harcamıyorum. Tavla, geçim kaynağım oldu. Turnuvalarda herkesin korkulu rüyasıyım."
Şarkıcı Emel Müftüoğlu, ekmeğini tavladan çıkarıyor. Tavlada usta olan popçu, şu espriyi yaptı: "Ayakkabı ve çantasına tavla oynadığım için yıllardır alışverişe para harcamıyorum. Tavla, geçim kaynağım oldu. Turnuvalarda herkesin korkulu rüyasıyım."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.