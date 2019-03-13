Şarkıcı Emel Müftüoğlu, ekmeğini tavladan çıkarıyor. Tavlada usta olan popçu, şu espriyi yaptı: "Ayakkabı ve çantasına tavla oynadığım için yıllardır alışverişe para harcamıyorum. Tavla, geçim kaynağım oldu. Turnuvalarda herkesin korkulu rüyasıyım."