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  • 13.03.2019
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Şarkıcı , ekmeğini tavladan çıkarıyor

Geçim kaynağı tavla

Şarkıcı Emel Müftüoğlu, ekmeğini tavladan çıkarıyor. Tavlada usta olan popçu, şu espriyi yaptı: "Ayakkabı ve çantasına tavla oynadığım için yıllardır alışverişe para harcamıyorum. Tavla, geçim kaynağım oldu. Turnuvalarda herkesin korkulu rüyasıyım."

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