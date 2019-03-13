Bir ay önce depresyon tedavisine başlayan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla zor günler geçirdiğini itiraf etti. Hayranlarından kendisi için dua etmelerini isteyen şarkıcı, "Kendimi çok bağlantısız ve garip hissediyorum. Her zaman iyileşiyorum, bu yüzden endişeli değilim. Sadece size elimi uzatmak ve sizden benim için dua etmenizi istiyorum" dedi.