Bir ay önce depresyon tedavisine başlayan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla zor günler geçirdiğini itiraf etti. Hayranlarından kendisi için dua etmelerini isteyen şarkıcı, "Kendimi çok bağlantısız ve garip hissediyorum. Her zaman iyileşiyorum, bu yüzden endişeli değilim. Sadece size elimi uzatmak ve sizden benim için dua etmenizi istiyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.