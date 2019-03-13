Kendi gibi oyuncu İrem Sak'la geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki bir mekanda yakınlaştığı iddia edilen Murat Cemcir'den yanıt gecikmedi. Cemcir, dün yayınladığı videoda aşkı yalanladı.

"İrem de ağabeyi de yakın arkadaşım. Ailece görüşürüz" diyen Murat Cemcir ekledi: "İrem, kısmetimi kapatma." Aşk iddiasını kendine has tarzıyla yalanlayan Cemcir, takipçilerini yine güldürdü.

33 yaşındaki Sak ile Cemcir, uzun zamandır sıkı dost...

Cemcir, dün yaptığı paylaşımıyla esprili yanını konuşturdu.