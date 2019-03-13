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  • 13.03.2019
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, cesur pozuyla yı salladı

, kural bozmadı. 55 yaşındaki sanatçı, bacak dekolteli pozuyla yı salladı.

55'lik Avşar cesareti

İlerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkaran Hülya Avşar, yine formunda! Ünlü sanatçı, dün beyaz kürküyle verdiği pozla ya damga vurdu. 55 yaşındaki Avşar Kızı, bacak dekoltesiyle de cesaretini konuşturdu.

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