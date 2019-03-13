İlerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkaran Hülya Avşar, yine formunda! Ünlü sanatçı, dün beyaz kürküyle verdiği pozla sosyal medyaya damga vurdu. 55 yaşındaki Avşar Kızı, bacak dekoltesiyle de cesaretini konuşturdu.