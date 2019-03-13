İlerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkaran Hülya Avşar, yine formunda! Ünlü sanatçı, dün beyaz kürküyle verdiği pozla sosyal medyaya damga vurdu. 55 yaşındaki Avşar Kızı, bacak dekoltesiyle de cesaretini konuşturdu.
İlerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkaran Hülya Avşar, yine formunda! Ünlü sanatçı, dün beyaz kürküyle verdiği pozla sosyal medyaya damga vurdu. 55 yaşındaki Avşar Kızı, bacak dekoltesiyle de cesaretini konuşturdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.