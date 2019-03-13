Başarılı oyuncu Ceren Moray Brun, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve yalnız başına alışveriş turuna çıkan Moray, vitrinleri inceleyerek uzun süre alışveriş yaptı. Kavak Yelleri, İşler Güçler ve Avlu gibi döneminin iddialı yapımlarında yer alan başarılı oyuncu, alışveriş turu boyunca hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyerek sevenlerinden tam not aldı.