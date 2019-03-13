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  • 13.03.2019
  • Gazete

: mutlu etmek

‘Amacımız mutlu etmek’
Altay geçtiğimiz gün Baltalimanı Portaxe'da engelliler ve aileleri için yemek düzenledi. AVENDER (Avcılar Engelliler Derneği) adına düzenlediği yemekte engelli çocuklarla buluşan sanatçı, ailelerle sohbet etti ve sıkıntılarını dinledi. Yemek sonrası basına konuşan , " farkındalık yaratmak, mutlu etmek ve bizi gören herkesi bu tarz faaliyetlerde bulunmaya teşvik etmek. Çünkü çocuklarımızın buna ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

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