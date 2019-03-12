Seda Sayan, geçtiğimiz gün Viyana Mozaik Center'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadınlar matinesinde sahne aldı. Bin kişilik konser salonuna bin 700 kişiyi alan Sayan, Türk sanat müziği, Türkçe pop, halk müziği ve arabesk şarkılardan oluşan geniş repertuarıyla kendisini dinlemeye gelenleri mest etti...
- Saklambaç
- 12.03.2019
- Gazete
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