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  • 12.03.2019
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Viyana'da konser veren : Viyana’yı kuşattık anam!

Viyana’yı kuşattık anam!
Seda Sayan, geçtiğimiz gün Viyana Mozaik Center'da 8 Mart 'ne özel kadınlar matinesinde sahne aldı. Bin kişilik konser salonuna bin 700 kişiyi alan Sayan, Türk sanat müziği, Türkçe pop, halk müziği ve arabesk şarkılardan oluşan geniş repertuarıyla kendisini dinlemeye gelenleri mest etti...

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