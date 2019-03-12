Türk mutfağının ünü sınırları aştı... Son olarak 90 ve 91. Oscar Töreni'nde dünyaca ünlü yıldızlar, yedi bölgemizden çıkan yemeklerin ve tatlıların tadına baktı. Türk yemeklerinin giderek popüler olmaya başladığını gören Fransız aşçı Alain Ducasse ise bu duruma Fransız kalmadı. Lezzetlerimizi kalem kalem inceleyen ünlü aşçı, Hotel de Paris Monte-Carlo'nun içine 'Omer' adlı bir restoran açtı.

Menüyü de Türk yemekleriyle donattı. En çok zeytinyağlı dolma sattığını belirten Ducasse, "Fransızlar ve turistler sarmayı tercih ediyor. Zaten tüm dünyada bilindik bir lezzet. Menüye daha çok Türk yemekleri eklemeyi planlıyoruz. George ve Amal Clooney çifti müdavimimiz. Onlara da Türk yemeklerinden tattırdık" diye konuştu. Türkiye'de tatil yaptığını da belirten Ducasse, "Mutfağınız çok geniş. Gelecekte Türkiye'de yemek kursuna gitmem gerekebilir" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Deniz kenarında bulunan beş yıldızlı otel, zengin müşterileri ağırlıyor.

George ve Amal Clooney çifti de, Türk yemeklerinin tadına bakıyor.