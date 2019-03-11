Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Emaar Mall'da düzenlenen 'Hair Weekend' etkinliğinde soruları yanıtladı. 42 yaşındaki sunucu, çocuk sorusuna da şu yanıtı verdi:
"Ben çocuğu düşünüyorum da çocuk beni düşünüyor mu bilmiyorum. Annelik, şu an benim en büyük hayalim. Allah nasip ederse çocuk sahibi olmak istiyorum."
"Ben çocuğu düşünüyorum da çocuk beni düşünüyor mu bilmiyorum. Annelik, şu an benim en büyük hayalim. Allah nasip ederse çocuk sahibi olmak istiyorum."
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