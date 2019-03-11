Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Emaar Mall'da düzenlenen 'Hair Weekend' etkinliğinde soruları yanıtladı. 42 yaşındaki sunucu, çocuk sorusuna da şu yanıtı verdi:



"Ben çocuğu düşünüyorum da çocuk beni düşünüyor mu bilmiyorum. Annelik, şu an benim en büyük hayalim. Allah nasip ederse çocuk sahibi olmak istiyorum."