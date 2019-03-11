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  • 11.03.2019
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Söz yazarı ve besteci Şehrazat ile 'ın arasındaki buzlar eridi

Ajda bir başka

Söz yazarı ve besteci Şehrazat ile Ajda Pekkan'ın arasındaki buzlar eridi. 2010'da "Nefes aldığım sürece Ajda Pekkan'la çalışmam" diyen sanatçı, daha sonra geri adım atmıştı.



Pekkan ile kısa süre önce barışan Şehrazat, önceki gün Plak Ve Ben dergisine şu açıklamayı yaptı: "Ajda, kıymetlimdir. 53 yıldır hayatımda. Ona sevgim, saygım sonsuz. Birlikte olmaya devam edeceğiz."

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