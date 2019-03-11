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  • 11.03.2019
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, başrolündeki 'Alice' müzikalinin yorgunluğunu Dubai'de atıyor

Havalı Serenay
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, başrolündeki 'Alice' müzikalinin yorgunluğunu Dubai'de atıyor. Sarıkaya, önceki akşam da lüks bir mekanda yemekteydi.
Sarıkaya, 2 bin liralık Celin marka 'S' harfli kolyesi ve 45 bin liralık Bulgari saati ile verdiği bu pozu da 'da paylaşıp havasını attı.

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