Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, başrolündeki 'Alice' müzikalinin yorgunluğunu Dubai'de atıyor. Sarıkaya, önceki akşam da lüks bir mekanda yemekteydi.
Sarıkaya, 2 bin liralık Celin marka 'S' harfli kolyesi ve 45 bin liralık Bulgari saati ile verdiği bu pozu da Instagram'da paylaşıp havasını attı.
Sarıkaya, 2 bin liralık Celin marka 'S' harfli kolyesi ve 45 bin liralık Bulgari saati ile verdiği bu pozu da Instagram'da paylaşıp havasını attı.
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