Aşk hayatında mutluluğu bir türlü yakalayamayan Özge Ulusoy'un yüzü işte güldü. Sosyetik işadamı Faruk Çolakoğlu ile 3 aylık aşkı geçen hafta biten ünlü model, vitamin markası USHOT'un reklam yüzü oldu.



Bir yıllık anlaşma karşılığı 500 bin lira kazandığı öğrenilen güzel manken, önceki gün de firmanın Antalya'daki tanıtım davetindeydi. Neşeli halleriyle objektiflere poz veren Ulusoy, Çolakoğlu ile ayrılığı sorulunca ise sessiz kaldı.