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  • 10.03.2019
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'in başı dertte

Başı dertte
ABD'li şarkıcı , saplantılı hayranı yüzünden zor günler yaşamaya başladı. Şarkıcı, evine gizlice girerek duş alan Roger Alvarado'dan kurtulamadı. Hapisten çıkan adam, soluğu yine Swift'in evinde aldı. Camı kırarak içeri giren Alvarado, alarm sisteminin devreye girmesinin ardından polise yakalandı. 29 yaşındaki şarkıcı, büyük panik yaşadı.

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