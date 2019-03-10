Tantunici Mali

Yaklaşık 5 aydır hastanede yatan Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi. Ünlü şovmenin küçük kızı Yasmin Erbil, önceki gün İstinyePark'taydı. Genç kız, "Babamın sağlığı gün geçtikçe iyiye gidiyor. Hatta bugün ilk defa tantuni yedi" dedi.





Mali, 64 gün sonra yoğun bakımdan çıkınca da mantı, pizza ve köfte yemişti.