Sürpriz film

"Öldür beni sevgilim" filminin başrol oyuncuları Murat Boz ve Seda Bakan seyircilerine sürpriz yaptı. Ünlü oyuncular, önceki akşam Torium AVM Cinetech Sineması'nda saat 19:00 seansının sonunda, jenerik akarken salona daldı. Perdenin önünde Murat Boz ve Seda Bakan'ı gören seyirciler ise sevinç çığlıkları attı...