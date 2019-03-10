Sürpriz film

"Öldür beni sevgilim" filminin başrol oyuncuları Murat Boz ve Seda Bakan seyircilerine sürpriz yaptı. Ünlü oyuncular, önceki akşam Torium AVM Cinetech Sineması'nda saat 19:00 seansının sonunda, jenerik akarken salona daldı. Perdenin önünde Murat Boz ve Seda Bakan'ı gören seyirciler ise sevinç çığlıkları attı...
- Saklambaç
- 10.03.2019
- Gazete
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