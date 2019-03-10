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  • 10.03.2019
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Sakata geldiler

Sakata geldiler
Başarılı aranjör İskender Paydaş'ın geçtiğimiz gün oğlu Ömer Aley'le çıktığı Uludağ tatili zehir oldu. Babasıyla kayak yapan 6 buçuk yaşındaki Ömer Aley'in dizi sakatlandı. Bunun üzerine Paydaş, tatili yarıda keserek oğluyla birlikte Ağaoğlu Otel'den ayrılıp İstanbul'a döndü.

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