Sakata geldiler

Başarılı aranjör İskender Paydaş'ın geçtiğimiz gün oğlu Ömer Aley'le çıktığı Uludağ tatili zehir oldu. Babasıyla kayak yapan 6 buçuk yaşındaki Ömer Aley'in dizi sakatlandı. Bunun üzerine Paydaş, tatili yarıda keserek oğluyla birlikte Ağaoğlu Otel'den ayrılıp İstanbul'a döndü.
- Saklambaç
- 10.03.2019
- Gazete
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