Podyumda iyilik

alanında başarılı 26 kadın, '' projesi için önceki akşam Ataşehir DasDas'ta bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde buluşan ünlü isimler, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan genç kızlar için defilede yürüdü. Fatma Turgut konseriyle renkli anlar yaşanan gecenin bilet satışından gelen gelirle yüzün üzerinde kız öğrenciye burs sağlanacağı öğrenildi.Kaan Sekban'ın sunuculuğunu yaptığı gecede; Alina Boz, Aydan Taş, Bade İşçil, Burcu Biricik, Çiğdem Batur, Deniz Baysal, Didem Balçın, Hande Soral, Hande Subaşı ve Tuvana Türkay gibi ünlü isimler defilede boy gösterdi...