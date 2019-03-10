İki yıl önce ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, boş durmuyor. Ateş, 'Kumarbaz' ve 'Havada Panik' filmlerinin yıldızı Rodney Rowland'den oyunculuk eğitimi almaya başladı. Güzel oyuncu, bu hamlesini de "Senelerdir filmlerinden tanıdığım Rodney Rowland'in oyuncu koçum olması kariyerim için büyük bir adım" diye paylaştı.
- Saklambaç
- 10.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.