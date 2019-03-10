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  • 10.03.2019
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, 'den oyunculuk eğitimi almaya başladı

Hollywoood ateşi
İki yıl önce ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, boş durmuyor. Ateş, 'Kumarbaz' ve 'Havada Panik' filmlerinin yıldızı Rodney Rowland'den oyunculuk eğitimi almaya başladı. Güzel oyuncu, bu hamlesini de "Senelerdir filmlerinden tanıdığım Rodney Rowland'in oyuncu koçum olması kariyerim için büyük bir adım" diye paylaştı.

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