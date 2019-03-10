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  • 10.03.2019
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Centilmen doktor

Centilmen doktor
RENKLI kişiliğiyle bilinen göz doktoru Prof. Dr. Murat Öncel, 8 Mart Kadınlar Günü'nü es geçmedi. Ünlü doktor, önceki gün Nişantaşı'ndaki kliğini ziyaret eden Banu Zorlu'yu kırmızı güllerle karşılayıp şarkıcının Kadınlar Günü'nü kutladı. Zorlu, Öncel'e çiçekli jesti için teşekkür etti.

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