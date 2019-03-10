Centilmen doktor

RENKLI kişiliğiyle bilinen göz doktoru Prof. Dr. Murat Öncel, 8 Mart Kadınlar Günü'nü es geçmedi. Ünlü doktor, önceki gün Nişantaşı'ndaki kliğini ziyaret eden Banu Zorlu'yu kırmızı güllerle karşılayıp şarkıcının Kadınlar Günü'nü kutladı. Zorlu, Öncel'e çiçekli jesti için teşekkür etti.